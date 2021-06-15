Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladılar
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Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladılar

Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokak'taki kafede M.C.K. (16) ile N.G. (17) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştılar. Kafe dışına çıkan gençler burada kavga etmeye başladılar. M.C.K. ile N.G. üzerlerinde bulundurdukları bıçakları birbirlerine rastgele sallarken, M.C.K. göbek üzerinden, N.G. ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan M.C.K. ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K. ile N.G.'nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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