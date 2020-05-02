Kavga eden aynı aileden 12 kişiye, 37 bin 800 lira sosyal mesafe cezası

AFYONKARAHİSAR'da kavga eden aynı aileden 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

AFYONKARAHİSAR'da kavga eden aynı aileden 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çayırbağ beldesinde aynı evde yaşayan 12 kişi, 29 Nisan gecesi ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Tartışma sopalı kavgaya dönüştü, aile fertleri birbirlerini darp etti. Komşuların ihbarı üzerine beldeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 4 ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Jandarma ekipleri, tedavileri tamamlanan 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 37 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA