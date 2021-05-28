Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı.

Yangın, gece 3.00 sıralarında Girgin Sokak üzerinde bulunan binanın bahçesindeki odunlukta meydana geldi. Alkollü olan Ekrem ve Harun E. kardeşler, iddiaya göre kavga etmeye başladı. Kavganın ardından kardeşlerden biri odunluğu ateşe verdi. Bir müddet sonra odunluğun alev aldığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Odunluk ve içindeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım
Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 12:17:39. #1.15#

title