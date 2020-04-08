Kavga eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza Malatya'da sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymayan ve kavga eden alkollü 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Malatya'da sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymayan ve kavga eden alkollü 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Olay, Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri olay yerine gittiklerinde 6 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ve alkolü olduklarını tespit etti. Şahısların 20 yaşından küçük olduklarını belirleyen ekipler sokağa çıkma yasağına uymamaları nedeniyle 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle para cezası kesti. Ekipler her bir şahıs için ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere 6 şahsa toplam 18 bin 900 TL ceza kesti.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda Hekimhan genelinde bu kapsamda 5326. sayılı yasanın 32. maddesi ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında gerekli idari işlemler yapılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA