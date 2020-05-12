Kavga eden 4 kişiye sosyal mesafe cezası
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kavgaya karışan 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.
12.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:42
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kavgaya karışan 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.
Olay, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, kavgaya karışan Z.R., N.A., A.A. ve M.A.'ya sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 12 bin 600 TL idari para cezası uyguladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA