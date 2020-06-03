Kavga eden 2 martıyı karga ayırdı Kavga eden 2 martıyı karga ayırdı Kadıköy'de kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu.

Kavga eden 2 martıyı karga ayırdı

İSTANBUL - Kadıköy'de kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Martıların kavgasını, karga ayırdı. O inler ise görenleri gülümsetti.

Kadıköy'de çimenlik alanda kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Kavga eden martıları karga ayırmaya çalıştı. O anlar ise görenleri gülümsetti. Yaklaşık yarım saat boyunca nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden martıları, karganın ayırması üzerine kavga sona erdi. Karganın ayırması üzerine martılar alandan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA