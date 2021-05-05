Kavga eden 12 kişiye tam kapanma cezası
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Kavga eden 12 kişiye tam kapanma cezası

Kavga eden 12 kişiye tam kapanma cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan kavgada 12 kişi gözaltına alınırken, kısıtlama ihlalinden de 37 bin 800 TL ceza uygulandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan kavgada 12 kişi gözaltına alınırken, kısıtlama ihlalinden de 37 bin 800 TL ceza uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 4 Mayıs 2021 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; M.S.G., M.G., A.G., M.G., M.R.G., K.G., Y.G., G.G., S.G., A.G., R.G. ve A.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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