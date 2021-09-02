Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı
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Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı

Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu.

ADANA'da kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, 01 Y 7982 plakalı otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı
Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı
Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı
Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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Kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı; 2 gözaltı - Haberler
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