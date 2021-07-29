Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...
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Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu. (2)

Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...
Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...
Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...
Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon... - Haberler
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