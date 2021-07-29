Kavcıoğlu: Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye uyum kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk