Kavcıoğlu: "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu. (3)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı