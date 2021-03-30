Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.
Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu