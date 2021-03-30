Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
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Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: 'İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.'

Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.

Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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