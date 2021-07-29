Kavcıoğlu: "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun salona gelmesi Katılımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun salona gelmesi
Katılımcılar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk