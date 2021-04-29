Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan...
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Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan...

Kavcıoğlu: 'Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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