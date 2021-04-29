Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan...

Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda 7,5'a ve 2023 yılı sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.