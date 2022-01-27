Kavcıoğlu: "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar... - Haberler Ekonomi
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Kavcıoğlu: "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Kavcıoğlu:

Kavcıoğlu: "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktaydı.

Kavcıoğlu: "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktaydı. Son aylarda ise bunlara ek olarak döviz piyasasında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları önemli rol oynadı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Döviz, Ekonomi, Haber

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