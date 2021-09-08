Kavcıoğlu: "Aşılamanın yaygınlaşması iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilemektedir"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı