Kavcıoğlu: "2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

Kavcıoğlu: "2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı