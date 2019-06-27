Kavasoğlu'ndan Bornova açıklaması

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor'la anlaştığı iddia edilen antrenör Aclan Kavasoğlu, iddiaları yalanladı.

Kavasoğlu'ndan Bornova açıklaması

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor'la anlaştığı iddia edilen antrenör Aclan Kavasoğlu, iddiaları yalanladı. Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.


- İzmir

Kaynak: DHA
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