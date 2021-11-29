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Kavanozlardan turşu yerine uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kavanozlardan turşu yerine uyuşturucu çıktı

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 14 gram metamfetamin, 60 gram esrar ve 2 adet ecstay hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 14 gram metamfetamin, 60 gram esrar ve 2 adet ecstay hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Çavuşlar Mahallesi'nde şüphelenilerek durdurulan bir araçta şüpheli 2 şahıs yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, kavanozlar içinde 60 gram esrar ve 2 adet ecstay hap ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1'i ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs da yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tutuklanan şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kavanozlardan turşu yerine uyuşturucu çıktı

Kavanozlardan turşu yerine uyuşturucu çıktı

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