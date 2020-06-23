Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı
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Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı

Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı Bursa'da şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucular konserve kavanozları, bavul ve sebzelikteki ayakkabının içerisinden çıktı.

23.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:34

Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı

BURSA - Bursa'da şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucular konserve kavanozları, bavul ve sebzelikteki ayakkabının içerisinden çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa merkezli, İstanbul, Konya, Trabzon ve Kocaeli'yi kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında düzenlenen baskına çok sayıda özel harekat, narkotim, çevik kuvvet, yunus ve asayiş ekipleri katıldı. Narkotik dedektör köpeği Fırtına, şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucuları kısa sürede buldu.

Uyuşturucuların bulunduğu yerler "pes" dedirtti. Annelerin konserve kurduğu kavanozlara, sebze ve meyve dolaplarının içerisindeki ayakkabılara ve bavulların içerisine saklanan uyuşturucular kısa sürede bulundu. Operasyonda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, kannabinoid, esrar, kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişekleri ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şafak operasyonuyla yakalanarak emniyete götürülen 19 kişi, burada yapılan işlemlerin ardından çevik kuvvet nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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