Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

23.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:58
Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Çankaya Mahallesi'nde 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalıştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Manisa Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:02:01. #1.14#
title