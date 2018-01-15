Kavalalı Ailesinin Hayatı, Konferans Serisinde Konuşulacak

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, müzenin ana binası Atlı Köşk'ün de ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi'nin hayatını konu alan "Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" adlı konferans serisine ev sahipliği yapacak.