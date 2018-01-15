Kavalalı Ailesinin Hayatı, Konferans Serisinde Konuşulacak

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, müzenin ana binası Atlı Köşk'ün de ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi'nin hayatını konu alan "Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" adlı konferans serisine ev sahipliği yapacak.

Kavalalı Ailesinin Hayatı, Konferans Serisinde Konuşulacak

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, müzenin ana binası Atlı Köşk'ün de ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi'nin hayatını konu alan "Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" adlı konferans serisine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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