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Kavala Yine Tahliye Edilmedi

DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 52 sanıklı "Birleştirilmiş Gezi" davasının dördüncü duruşmasında "Çarşı" grubuna mensup olduğu ileri sürülen 35 sanığın dosyası dava dosyasından ayrıldı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 52 sanıklı "Birleştirilmiş Gezi" davasının dördüncü duruşmasında "Çarşı" grubuna mensup olduğu ileri sürülen 35 sanığın dosyası dava dosyasından ayrıldı. 1574 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala yine tahliye edilmedi

DailyMotion.com - Güncel

Silivri Cezaevi, Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Haberler

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