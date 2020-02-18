Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı
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Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı 7'si firari 16 sanıklı davanın yedinci duruşması başladı.

18.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:19
Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'nın tutuklu yargılandığı 7'si firari 16 sanıklı davanın yedinci duruşması başladı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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