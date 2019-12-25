Kavala'nın avukatları: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir hak ihlalinde bulunmuştur

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:54

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AİHM'in "derhal serbest bırakılmalı" kararına rağmen tutukluluk halinin devamına hükmettiği Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın müdafi avukatları yazılı bir açıklama yaptı.



Gezi davasının tek tutuklu sanığı olan Kavala'nın avukatları açıklamalarında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını hiçe sayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir hak ihlalinde bulunmuştur" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle