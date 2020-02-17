Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?'
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Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?'

Gezi davasının altıncı duruşması 18 Şubat'ta Silivri’de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

17.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:19
Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?'

Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan 'nın 18 Şubat'ta altıncı duruşması görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.


Yarın yapılacak duruşmada sanıkların savunmaları alınacak. Duruşma öncesi Twitter'da bazı gazeteci, siyasetçi ve kurumlar, yargılananlara destek mesajları paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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