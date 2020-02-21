Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım

21.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:37

Gezi davasından beraat ettikten sonra cezaevi kapısında 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden göz altına alınan ve ardından tutuklanan Osman Kavala internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde tutuklandığını söyledi.



Kavala açıklamasında şu sözlere yer verdi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle