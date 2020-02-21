Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım
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Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım

Gezi davasından beraat ettikten sonra 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala: Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım

21.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:37
Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım

Gezi davasından beraat ettikten sonra cezaevi kapısında 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden göz altına alınan ve ardından tutuklanan internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı 'ın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde tutuklandığını söyledi.


Kavala açıklamasında şu sözlere yer verdi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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