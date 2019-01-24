Kavala Anadolulular Derneğinden Ziyaret

Kavala Anadolulular Derneği üyeleri, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Kaymak, Yunanistan'ın Kavala kentinden gelen Kavala Anadolulular Derneği Başkanı Sofia Tsigkov ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette Tsigkov, Kaymak'a Kavala kurabiyesi, Kavala'yı anlatan kitap ve iki ülke halkının barış ve dostluğunun simgesi olarak zeytin dalı sundu.

Vali Kaymak da Tsigkov'a "Atatürk Anıtı" tablosu hediye etti.

Kaynak: AA