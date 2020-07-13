Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor
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Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Kavakpınarı köyü ve çevresi bahar aylarında doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor
13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:28

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Kavakpınarı köyü ve çevresi bahar aylarında doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Gümüşhane-Şiran karayolu üzerinde yer alan ve Şiran ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki köy bünyesindeki iki önemli zatın yer aldığı türbeleri, göleti ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz Dağının eteklerindeki yer alan eşsiz manzaraya sahip Küçük Yayla Göletine sahiplik eden köyde ormanının içerisinde kamp yapılabilecek Büyük Yayla, Elmalı Yaylası gibi içinde güzel çeşmelerin de olduğu birçok yayla bulunuyor.

Gümüşhane-Şiran karayolu üzerindeki Firdevs Hatun Türbesi ve Bin 500'lü yıllarda bölgeye yaşayan İsa Baba türbesinin yer aldığı köy inanç turizmi açısından da önemli bir noktada yer alıyor.

Doğa harikası köyü ve çevresini havadan görüntüleyen fotoğrafçı Çağlar Şahin, bölgenin turizme kazandırılmasının Gümüşhane turizmi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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