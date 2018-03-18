Kavaklılar Tiridine Bandı

Kavaklılar Derneği 33. Geleneksel Tirit Daveti'nde bir araya gelen Kavaklılar, kaz tiridi yiyerek, birbirleriyle sohbet ettiler.

Samsun'da bulunan Kavaklılar, geleneksel olarak her yıl yaptıkları tirit davetinde buluştu. Sohbet ortamında geçen davette kaz tiridi yiyen Kavaklılar, Samsun ve Kavak hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Davette konuşma yapan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, "Geleneksel hale getirdiğimiz kaz tirit davetimiz, terör örgütlerine karşı en anlamlı cevaplardan biridir. Bugün Samsun'da 110 bine dayanan Kavaklı vardır. Hemşehrilerimizle birlikte Samsunluluk bilinci içerisinde yaşıyoruz. Gücümüzü, hırlaşmak için değil, birleşmek için harcıyoruz. Bildiğini gibi dış güçler, Büyük Orta Doğu Projesi'ni gerçekleştirmeye çalışırken 22 ülkenin bölünmesini planladı. Bunların içerisinde Türkiye de var. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Zira, birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener" dedi.

Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve çok sayıda Kavaklı katıldı. - SAMSUN