Kavaklılar iftarda buluştu

SAMSUN (İHA) – Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği iftar programı dolu dolu geçti.

Samsun Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, tiyatro sanatçıları Murat Güleç ve Osman Doğan'ın Hacivat-Karagöz gösterisiyle başladı. Ardından çocuklara, şehit yakınlarına ve gazilere çeşitli hediyeler verildi. Şair Nermin Eker Vatanım ve Şehidim şiirini okudu. Sanatçılar beğeniyle takip edildi.

Programda iftardan sonra konuşan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, "34 yıllık derneğimizin borcunu ödedik, tadilatını yaptık. Yaşar Doğu Spor Ödülleri verdik. Ata Yolu üzerine birçok proje gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihimizde Kavak ilçesinden asker ve polis olmak üzere toplam 28 şehit verdik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken, İlkadım'ın 100. yılı kutlu olsun. İftarımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz zor günlerin insanıyız"

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "İlk adımın 100. yılında İlkadım Belediye Başkanı olmak da Kavaklılara yakışırdı. Ne mutlu ki bu şerefe nail olduk. Allah, destek olanlardan razı olsun. Belediye ile ilgili sıkıntılarımız var ama biz zor günlerin insanıyız. Kavaklı zor günler sever. Biz biriktireceğiz. Birileri yer mi yemez mi bilmiyorum ama önceki dönem yaşadığımızı fazlasıyla yaşadığımı belirtmek isterim. Ama bundan sonra daha emin ellere teslim etmeyi başarabilirsek, daha güzel hallere gelir diye düşünüyorum. Bu vesile ile herkesin bayramını şimdiden kutluyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Programda özel ödüller sahiplerini buldu

Programda ayrıca iftar sonrasında Yaşar Doğu Spor Ödülü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Taşmektepgil'e verildi. Eğitimci-iş adamı Ahmet Sarı'ya plaket verildi. Kamil Sarıoğlu, Abdullah Özal, tekin Üstündağ, Remzi Özçelik ve Arslan Keskin'e de derneğe olan hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA