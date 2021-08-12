Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
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Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kavaklıdere yangını kontrol altında -Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını havadan 4 helikopter iki uçak ve kara ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kavaklıdere yangını kontrol altında

-Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını havadan 4 helikopter iki uçak ve kara ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın Bozdoğan ayol ayrımında bir mermer fabrikasının üst kısmında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımı Gavur tepesi mevkiinde başlayan orman yangınına önce vatandaşlar müdahale etti. Bölgedeki yer ekiplerinin ardından havadan 4 helikopter ve bir uçak yangına sürekli su attı.

Yangına Kartal helikopter, askeri helikopter ile birlikte 4 helikopter 2 tanker uçak, havadan, arazözler ve itfaiye ekipleri karadan yoğun müdahalesi sonrası iki saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının bölgedeki bir mermer fabrikasının hemen üst bölümünde yer alan elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında
Son dakika haber! Kavaklıdere yangını kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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