Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
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Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi

Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla bölgesinde devam eden ve kontrol altına alınamayan Kavaklıdere'deki orman yangını Muğla'nın merkez ilçesi sınırlarına dayandı.

Muğla bölgesinde devam eden ve kontrol altına alınamayan Kavaklıdere'deki orman yangını Muğla'nın merkez ilçesi sınırlarına dayandı. Menteşe'nin kırsal Kozağaç Mahallesi üst bölümlerinde devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Kavaklıdere ilçesinde 11 mahallenin boşaltıldığı orman yangını sonrası Menteşe ilçesinin de kırsal Kozağaç Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Gece boyunca kara ekipleri tarafından müdahale edilen orman yangınına, sabahın ilk ışıkları ile bir uçak tarafından havadan müdahale edildi.

Yer yer alevlerin yükseldiği Göktepe-Kozağaç arasındaki ormanlık bölgede ekiplerin karada çalışmaları sürürken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Abdul Samet Kaya/İHA)

Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi
Kavaklıdere yangını havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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