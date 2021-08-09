KAVAKLIDERE VE MENTEŞE'DEKİ ORMAN YANGININDA 7'NCİ GÜN

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinden başlayarak Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine sıçrayan orman yangınına, 7'nci günde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinden başlayarak Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine sıçrayan orman yangınına, 7'nci günde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, geçen 2 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, komşu il Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterle havadan; çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahaleye başlandı. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere de ulaştı. Burada tahliye edilen 5 ev, yangında zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na ardından Muğla'nın Menteşe ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Şenyayla mahallesi sınırındaki ormanlık alana da sıçradı.

Yangının yerleşim yerlerine ilerlememesi için 5 helikopterle havadan, 30 arazöz, 20 itfaiye aracı ve çok sayıda orman ile itfaiye eri tarafından karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı