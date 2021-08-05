Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu -Alevlere teslim olan Kavaklıdere havadan görüntülendi Muğla Kavaklıdere'de akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alan alevlere teslim oldu.