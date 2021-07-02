Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven'den Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret
Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı makamında ziyaret etti.
Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı makamında ziyaret etti.
Vali Orhan Tavlı, Kavaklıdere Kaymakamlığı görevine atanan Oray Güven'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre