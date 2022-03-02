Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili - Haberler

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Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Muğla, Mart, kar, 3. Sayfa, Haberler

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