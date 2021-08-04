KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ
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KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, alevler Menteşe Mahallesi'ndeki evlere sıçradı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, alevler Menteşe Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Yangında 5 ev zarar gördü. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü. Kavaklıdere'de dün tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bugün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü.

KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ
KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ
KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ
KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAVAKLIDERE'DEKİ YANGINDA, MENTEŞE MAHALLESİ'NDEKİ 5 EV ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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