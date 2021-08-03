Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
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Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, alevler Menteşe Mahallesi'ndeki evlere de sıçradı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, alevler Menteşe Mahallesi'ndeki evlere de sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 ev zarar görürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.  Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.Kavaklıdere'de dün tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bugün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar görürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı
Kavaklıdere'de orman yangını; alevler yerleşim yerine ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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