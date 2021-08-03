Kavaklıdere'de son durum ne? Kavaklıdere yangınında son durum ne? Son Dakika-Kavaklıdere'de köyler tahliye mi ediliyor?

6 gündür Türkiye'yi esir alan yangınlardan son bilgiler gelmeye devam ediyor. Yangınlar ile havadan ve karadan mücadele devam ederken, Aydın il sınırları içindeki makilik bölgede başlayan yangın etkisini, arttırarak Kavaklıdere ilçe sınırlarına geçti. Peki, Kavaklıdere yangını son durum ne? Kavaklıdere yangınında köyler tahliye mi ediliyor? Akşam saatlerinde başlayan Kavaklıdere yangınında durum ne?

Aydın'ın başlayan Mahallesi'nde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine yönelen alevler etkisini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri de bölgeye sevk edilirken, ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Muğla'da 5 ayrı ilçede binlerce dönüm alana yayılmış orman yangınları herkesi tedirgin ederken vatandaşlar en çok "Kavaklıdere yangınında köyler tahliye mi ediliyor? Kavaklıdere yangını son durum ne?Aydın ve Muğla'da yangınlarda son durum ne?" sorularının cevabını aramakta. Detaylar haberimizde..

KAVAKLIDERE YANGINI SON DURUM NE?

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiköy mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ve orman ekipleri de bölgeye sevk edildi.

ORTAKÖY MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Kavaklıdere Belediyesi tarafından yanan alana yakın bölgede bulunan Ortaköy Mahallesi'nin tahliye edilmesi için duyuru yapıldı. Her geçen dakika büyümeye devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

MUĞLA'DA 5 BÖLGE YANIYOR

Muğla'da 5 ayrı ilçede binlerce dönüm alana yayılmış orman yangınları herkesi tedirgin ediyor.