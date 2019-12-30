Kavaklıdere'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

30.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:10

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kavaklıdere içesinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı.

Karayolları ve belediye ekipleri Menteşe ve Nebiler mahallesinde kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zincirsiz yola çıkarak ilerleyemeyen araçlar ekiplerin kara yolunu ulaşıma açmasıyla yola devam edebildi.

Diğer yandan, bazı ilçe sakinleri, kar yağışını eğlenceye çevirerek doyasıya kar topu oynadı.

Kaynak: AA