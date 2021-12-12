Kavaklıdere'de 87 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Kavaklıdere'de 87 litre etil alkol ele geçirildi

Kavaklıdere'de 87 litre etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde yılbaşı öncesi denetimlerini artıran İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 87 litre etil alkol ve çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde yılbaşı öncesi denetimlerini artıran İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 87 litre etil alkol ve çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ele geçirildi.

Muğla Kavaklıdere İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yatağan Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve gün boyu yapılan takibin ardından bir işyeri ve eve operasyon düzenledi. Aramada 87 litre etil alkol ve çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ele geçirildi. Operasyon sonrası M.T. isimli bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildi. - MUĞLA

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