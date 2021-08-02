KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
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KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (3)Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, tedbir amaçlı Nebiler Mahallesi de tahliye edildi.

Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (3)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, tedbir amaçlı Nebiler Mahallesi de tahliye edildi. Orman işçileri ve itfaiye personelleri, alevlerin önünü kesmek için karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Ortaköy, Göncüler ve Harmanbelen mahalleleri de boşaltılmıştı.

KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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