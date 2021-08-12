Kavaklıdere AAT Çevre İzin Belgesini Aldı
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Kavaklıdere AAT Çevre İzin Belgesini Aldı

Kavaklıdere AAT Çevre İzin Belgesini Aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Kavaklıdere mahallesinde 4 milyon lira yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin Belgesi'ni aldı.

MASKİ'nin atıksu arıtımı kapsamındaki başarısı bir kez daha tescillendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtımı tesisleriyle Gediz ve Bakırçay'ın geleceğini garanti altına almak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, MASKİ'nin Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde 4 Milyon lira yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisi de Çevre İzin Belgesi'ni aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğindeki kriterlere göre verilen Çevre İzin Belgesi idarenin tesisleri başarılı bir şekilde çalıştırdığını gösteriyor. Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi için alınan Çevre İzin Belgesi, MASKİ'nin atıksu arıtımı kapsamındaki başarısını bir kez daha tescilledi.

"Cengiz Ergün liderliğinde Manisa daha yaşanılabilir bir kent oluyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yatırımlar yaptığının altını çizerek, "Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen temiz günlerine kavuşturabilmek için tüm tesislerimizi çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisimiz için de Çevre İzin Belgesi alındı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar ile Manisa daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda ilerliyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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