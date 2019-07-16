Kavaklı tekvandocunun başarısı

Sivas'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Kavaklı tekvandocu Arslan Demir, Türkiye ikincisi oldu.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda 12-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 63 kiloda katılan Arslan Demir'in 190 tekvandocu arasından gümüş madalyanın sahibi olduğunu söyledi.

Arslan Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedende kendisine şampiyonaya katılmamasını söylediklerini anlatan Demirci, "Ancak kendisi katılmakta ısrar etti. Rahatsız olmasına rağmen bu başarıyı elde etti. Böylece Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı." dedi.

Kaynak: AA