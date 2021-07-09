Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi…
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Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi…

Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi…
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Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi…

Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı; 08 Temmuz 2021 Perşembe Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Kavaklı Beldesinde kurulacak olan ve yer seçim işlemleri tamamlanmış olan bölgenin Mimari Proje Süreçleri, Çed İzin Süreçleri, Jeolojik Etüt Süreçleri ve Biogaz Tesisi Fizibilite işlemleri için hizmet alımı süreçlerinin başlatılması konuları görüşülerek kararlar alındı.

Kavaklı Tarıma dayalı ihtisas organize Sanayi bölgesi ilimize hayırlı olsun.

Her şey Kırklareli için.

Kaynak: Habermetre

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