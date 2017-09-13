Kavaklı, Sosyal Tesisine Kavuşuyor

Toplamda bin 523 m²'lik çevre içinde 136 m²'lik alana konumlandırılacak sosyal tesisin, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilçenin doğasını korumak için proje üretmeye devam ediyor. Sosyal tesisler; Barış Cafe, Yaşam Cafe, Marmara Sosyal Tesisleri, Yakuplu Sosyal Tesisleri ve Emekliler Lokali ile vatandaşlara hizmet veren Belediye, 2017 yılında Kavaklı Mahallesi Çim Sokak ile Burgaz Sokak kesişiminde yeni bir sosyal tesis kazandırıyor. Alanda çalışmalar başladı. 136 m²'lik alana konumlandırılması planlanan sosyal tesis, 2017 yılı sonuna kadar aktif hale getirilecek. Tesis, tamamlandığında tesise uygun bir peyzaj çalışması da yapılacak.

Sosyal donatı alanları oluşturmaya devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaşam kalitesini arttıran en önemli kriterlerden birisinin de yeşil alanlar olduğunu belirterek çocukların sosyalleşebileceği ortamları arttırmanın yanı sıra ilçenin her yaştan insan grubu için de keyifli mekanlar üretme çabası içinde çalıştıklarını vurguluyor.



