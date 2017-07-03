Kavaklı Minik Güreşçiler 1. Lig'e Yükseldi

Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri, 1. Lig'e yükseldi.



Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tunsel Aslankoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14-15 yaş arası minikler takımının 29 Haziran-1 Temmuz'da Afyonkarahisar'da yapılan Minikler Ligi Terfi Müsabakalarına katıldığını söyledi.



Takımlarının Türkiye birinciliği kupasını alarak 1. Lig'e yükseldiğini kaydeden Aslankoç, Kavak Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinin katıldığı müsabakalarda gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 31 il güreşçilerinin katıldığını ifade eden Aslankoç, "Güreşçilerimiz, çeyrek finalde Edirne Birlik Spor Kulübü, yarı finalde Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ve finalde de Ordu Gençlik Spor Kulübünü yenerek Türkiye birinciliğine yükselmişlerdir." dedi.



Aslankoç, Kavak Güreş Eğitim Merkezi'ndeki sporcuların yetişmesinde en büyük katkıyı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve antrenörlere teşekkür etti.