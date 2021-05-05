Kavak Ziraat Odasından elma iç kurdu uyarısı
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Kavak Ziraat Odasından elma iç kurdu uyarısı

Kavak Ziraat Odasından elma iç kurdu uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, elma yetiştiricilerine verim kaybına neden olan elma iç kurduna karşı uyarıda bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, elma yetiştiricilerine verim kaybına neden olan elma iç kurduna karşı uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, elma iç kurdu ile ilgili ilaçlı mücadeleye meyvesi fındık büyüklüğüne ulaşan meyve bahçelerinde başlanılması gerektiğini söyledi.

Elma iç kurdunun yüzde 80'lere varan ürün verim kaybına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Aslankaya, "Elma kurtları meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdek evini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine sebep olur. Düşmeyip ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliği bozulur." dedi.

Aslankaya, elma iç kurdunun ikinci ilaçlamasının kullanılacak ilacın etkinlik süresine göre 14-18 gün sonra yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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