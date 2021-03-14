Kavak yüklü kamyonet devrildi
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Kavak yüklü kamyonet devrildi

14.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:24
Kavak yüklü kamyonet devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavak yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavak yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet K., idaresindeki 46 LB 057 plakalı Isuzu marka kavak yüklü kamyonet, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonette bulunan kavaklar yol kenarında park halinde bulunan 02 EF 777 plakalı otomobile değdi. Kazada yaralanan olmazken park halindeki otomobil ile kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kavak yüklü kamyonet devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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