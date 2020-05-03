Kavak üretim gücüyle ulusal ekonomiye katkısını arttırıyor

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Pek çok alanda kazandığımız ve bundan sonra yapılacak yatırımlarla Kavak Türkiye'de herkesin yaşamak isteyeceği bir yer olacaktır" dedi.

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Pek çok alanda kazandığımız ve bundan sonra yapılacak yatırımlarla Kavak Türkiye'de herkesin yaşamak isteyeceği bir yer olacaktır" dedi.

Samsun'un Kavak ilçesi adeta kimlik değiştiriyor. Son 6 yılda çeşitli sektörlerde 600 milyon liranın üzerinde aldığı yatırımlarla büyük bir değişim yaşayan Kavak, ulaştığı üretim gücü ile de ulusal ekonomiye katkısını artırdı. İlçenin ulaştığı yeri olumlu ancak yeterli bulmadığını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun'un sanayi ilçesi olma hedefi içinde daha fazla yatırımcıyı ilçeye çekme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını, bunun için de başta gurbetteki Kavaklılar olmak üzere tüm ülke iş adamlarını yatırım yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Park ve yol yapma gibi rutin belediyecilik hizmetleri dışında daha fazla istihdam sağlamak için Kavak'ta ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi oluşturma çalışmalarının da sürdüğünü belirten Sarıcaoğlu, "Yatırım yapmayı planlayan girişimcilere her türlü desteği sağlamaya hazırız. Halkımıza en iyi hizmeti vermenin çabasındayız. Kavak, önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de hemen herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanı olacak. Türkiye bu ilçeyi kıskanacak" diye konuştu.

Kavak'ın gelişmeye devam edeceğini dile getiren Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Daha yakın bir tarihe kadar bırakın yatırım yapmayı kimsenin gelmek istemediği bir yer olan ilçe bugün halkımızla el ele verdiğimiz mücadele sonunda gerçekten bir çekim merkezi oldu. Dün göç verirken artık göç alıyoruz. Yatırımdan söz edemezken şimdi ikinci OSB'yi konuşuyoruz. Dün hastalarımız Samsun'a giderken şimdi tüm branşların yer aldığı Devlet Hastanesi yapıyoruz. Dün acaba dediğimiz doğalgazı bugün kullanan ilçeyiz. Eğitimde başarı grafiğini artıran, güreş başta sporun çeşitli dallarında aldığı şampiyonluk ve dereceler ile şanlı bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ilçeyiz. İnşaat sektöründen söz edemezken bugün 5 bin modern yeni konutu yapmış ilçeyiz. Dün su sıkıntısı yaşarken Güven Göleti ile 50 yıllık ihtiyacı çözmüş ilçeyiz. Kampüs Cezaevi ile büyümesine güç veren ilçeyiz. Kısacası, daha pek çok alanda kazandığımız ve bundan sonra yapılacak yatırımlarla Kavak Türkiye'de herkesin yaşamak isteyeceği bir yer olacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA